PKK/KCK’ya finansman sağladıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliye adli kontrol

Kocaeli ve İstanbul’da PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları iddia edilen 5 şüpheli, Kocaeli İl Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Yapılan takipte, şüphelilerin adresleri tespit edilerek, Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 4 kişi İstanbul’da, 1 kişi ise Kocaeli’de olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.