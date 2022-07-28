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PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Asayiş 28.07.2022, 10:33 28.07.2022, 12:08
PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.