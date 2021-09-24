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PKK/KCK’dan bir gözaltı
Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Asayiş 24.09.2021, 11:48
Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ İlçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapılıp şahıs yakalandı.
Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, örgütsel paylaşımların yapıldığı 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahısın adli işlemleri devam ediyor.