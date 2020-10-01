PKK/KCK'ya şafak operasyonu... HDP Kars Belediye Başkan yardımcıları gözaltına alındı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin yakalanması için belirlenene adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütüne üye olmak suçundan Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca ile Muazzez Çağrıtekinci ve belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirildi.

Ayrıca ekipler Kars Belediye Başkanlığı ve HDP parti binasında arama yaparak, çeşitli materyallere el koydu.