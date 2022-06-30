PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu 2 şüphelinin, Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik alınan istihbarı bilgi kapsamında, 29 Haziran 2022 gü

PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK Terör Örgütü mensubu 2 şüphelinin, Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik alınan istihbarı bilgi kapsamında, 29 Haziran 2022 günü saat 09.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında icra edilen operasyonda (1)’i Konya HDP İl Eş Başkanı 2 şüpheli yakalandı. “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propaganda Yapma” suçlarından haklarında dosya bulunan şüpheliler, adli işlemlerini müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.