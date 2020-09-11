PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in yurtdışı operasyonu ile Türkiye’ye getirildi
MİT'in yurtdışı operasyonu ile Ukrayna’da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer Türkiye’ye getirildi.
Ukrayna’da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT’in yurtdışı operasyonu ile Türkiye’ye getirildi.
Hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan İsa Özer'in bir süredir Odesa'da olduğu tespit edildi.
Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.
Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak” ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor.
PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.
YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE'DEN KAÇMIŞTI
Özer'in 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev aldığı anlaşıldı.
Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.
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