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PKK/KCK mensubu Abdulkerim Yılmaz, MİT tarafından Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildi
Hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan PKK/KCK mensubu Abdulkerim YILMAZ, MİT’in ikna çalışması neticesinde Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildi.
Asayiş 14.04.2022, 17:25
Hakkında "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan PKK/KCK mensubu Abdulkerim YILMAZ, MİT’in ikna çalışması neticesinde Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getirildi.