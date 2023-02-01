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PKK’dan kaçan terörist Şanlıurfa’da teslim oldu
Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’den kaçan terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Asayiş 01.02.2023, 17:00
Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’den kaçan terörist, Şanlıurfa’da güvenlik güçlerine teslim oldu.
Suriye’deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti. Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu Suriye’den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa sınırında teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri sürüyor.