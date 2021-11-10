PKK’da çözülme devam ediyor

Şırnak’ta bir terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ve başarılı girişimleri sonucu Ağrı İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışması kapsamda bir PKK terör örgütü mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan örgüt mensubunun sorgusu yapılmak üzere Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.