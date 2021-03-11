Son Dakika
PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan CHP’li Gebze Belediyesi Meclis üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Asayiş 11.03.2021, 09:30
1
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin Kurum'un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP'li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.