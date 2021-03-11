PKK'ya üyelikten hapis cezası alan CHP'li meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan yargılanan Gebze Belediyesi Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Mahkemenin Kurum'un tutukluluk halinin devamına karar vermesi üzerine CHP'li meclis üyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.