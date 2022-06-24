banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Sigara fiyatlarına rekor zam geliyor
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!

PKK'ya bir darbe daha! 'Raperin kod adlı terörist etkisiz hale getrildi'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu’nu Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Asayiş 24.06.2022, 10:48 24.06.2022, 11:14
PKK'ya bir darbe daha! 'Raperin kod adlı terörist etkisiz hale getrildi'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu’nu Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Yorumlar (0)
23°
açık