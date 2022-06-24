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PKK'ya bir darbe daha! 'Raperin kod adlı terörist etkisiz hale getrildi'
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu’nu Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.
Asayiş 24.06.2022, 10:48 24.06.2022, 11:14
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi KONGRA-GEL Başkanlık Divanı üyesi "Raperin" kod adlı Delal Azizoğlu’nu Irak’ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.