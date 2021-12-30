PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi yeni yıla buruk giriyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Aileler, 2022 yılana sayılı günler kala tek dilekleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak oldu. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, yılbaşında morallerinin bozuk bir şekilde girdiklerini vurguladı. Begdaş, “Ne bir bayram, yılbaşı nede bir düğünümüz var, içimiz hep buruk, burada evlat hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Herkesin morali bozuk, çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Çocuklarımızı bekliyoruz, buradan herkesin yılbaşını kutluyoruz” dedi.

6 yıl önce oğlunun 20 yaşındayken örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen baba Seyfullah Taşkın, 2022 yılında evlatlarına kavuşma dileğiyle beklediklerini kaydetti. Taşkın, “İnşallah Rabbimin izniyle çocuklarımız 2022 yılında aramızda olur, buradaki ailelerde 2022 yılında çocuklarına kavuşur. Buradan çocuğuma çağrıyı yapıyorum, gel devletinin adaletine sığın” şeklinde konuştu.

Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşine teslim ol çağrısı yaptı. Canbey, “Yeni bir yıl geldi, tek temennimiz kardeşimizin eve gelmesi, ailemizin bütünlüğünün sağlanması. Kardeşime sesleniyorum, devletimize teslim olsun hiçbir ceza almayacak gelen çocuklarda ailelerine teslim edildi” diye konuştu.