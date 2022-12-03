PKK terör örgütünün toprağa gömülü mühimmatları imha edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-5" operasyonunda PKK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ele geçirilerek imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve TEM timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak müşterek icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Egemen Öztürk operasyonu çerçevesinde Hakkari ili Yüksekova ilçesi Güvenli Köyü Sarıkaya mezrası kırsalında, arazi araması neticesinde toprağa gömülü 3 adet bidon içerisinde, adet 60 milimetre havan, 1 adet bixi makinalı tüfek, 9 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet pm 98 uzi makinalı tabanca, 11 adet bixi makinalı tüfek tamburu, 8 adet kaleşnikof dipçiği, 47 adet 60 milimetre çapında havan mühimmatı, 9 adet anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 adet av fişeği, 2 adet basma düzenekli EYP, 200 metre infilaklı fitil, 50 adet dinamit lokumu 2 kilogram kara barut, 13 adet el bombası, 13 adet el bombası fünyesi, 27 adet şarjör, 1 adet jeneratör ile 2 adet sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği açıklandı.