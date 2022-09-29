PKK terör örgütünün finans kaynağına darbe

Eren Abluka-34 ’Narko Terör Operasyonları’ çerçevesinde Hani Kırsalında 55 ayrı noktada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 49. gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Gömeç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar, 493 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.