PKK terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde "Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları"nda 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar ve 493 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Operasyonların 49. gününde Hani ilçesi Gömeç Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kilogram toz esrar, 493 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.