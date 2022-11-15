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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit J.Asb.Üçvş. Celil Mutlu” başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit J.Asb.Üçvş. Celil Mutlu” başlatıldı.
Asayiş 15.11.2022, 09:58
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 (Tunceli-Ovacık-Yoğunçam) Şehit J.Asb.Üçvş. Celil Mutlu” başlatıldı.