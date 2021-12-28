Son Dakika
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.
Asayiş 28.12.2021, 14:13
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.