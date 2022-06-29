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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır’da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır’da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.
Asayiş 29.06.2022, 08:56
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır’da “Eren Abluka-19 (Hani/Gömeç) Narko Terör Operasyonu" başlatıldı.