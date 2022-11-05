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MSB: “Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi”
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 (Bitlis-Merkez-Çeltikli/Tanrıyar) Şehit J.Tğm.Baki KOÇAK Operasyonu” başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 (Bitlis-Merkez-Çeltikli/Tanrıyar) Şehit J.Tğm.Baki KOÇAK Operasyonu” başlatıldı.
Asayiş 05.11.2022, 12:31
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 (Bitlis-Merkez-Çeltikli/Tanrıyar) Şehit J.Tğm.Baki KOÇAK Operasyonu” başlatıldı.