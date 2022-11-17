Son Dakika
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde “E
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı
Asayiş 17.11.2022, 09:53
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarının imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya Vadisi) Şehit J.Tğm. İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı