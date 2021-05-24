banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
Sadettin Tantan: Sedat Peker ''Beni kullanın'' mesajı veriyor
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
'5 bin lira yatırıdım, 57 bin lira kazandım' tuzağına düşmeyin
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Yeni Nefes kredisinin detayları belli oldu: Faizler ne olacak?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş 24.05.2021, 10:41
PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/TCK’nın propagandasını yaptığı belirlenen E.Ç. ve T.Ç. isimli iki şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başiskele ilçesinde, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç. ve T.Ç. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Yorumlar (0)
22°
açık