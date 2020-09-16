PKK Öcalan’ın en yakınındaki ismin ölümünü saklıyor mu
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN’IN EN YAKININDAKİ İSİMLERDEN BAŞKANLIK KONSEYİ ÜYESİ ALİ HAYDAR KAYTAN’IN KANDİL'E DÜZENLENEN HAVA HAREKATINDA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ.
PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın en yakınındaki isimlerden Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan’ın Kandil’e düzenlenen hava harekatında öldüğü iddia edildi.
PKK Başkanlık Konseyi üyesi Fuat kod Ali Haydar Kaytan, uzun zamandır ne açıklama yapıyor ne de görüntü veriyor. Bölgedeki yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, Kaytan’ın Eylül 2019’da Türkiye’nin Kandil’e gerçekleştirdiği hava harekatında öldüğü belirtiliyor. Örgütten kaçarak teslim olan bazı örgüt mensuplarının da bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ve motivasyon uzmanı Ali Haydar Kaytan’ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri öğrenildi.
Örgüt ise bugüne kadar bir açıklama yapmazken, PKK’nın moraller bozulmasın diye üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.
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