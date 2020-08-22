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PKK'nın finansman kaynağına darbe
Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansmanında kullanmak maksadıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi.
Asayiş 22.08.2020, 10:07
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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün ve BTÖ mensuplarının finansmanında kullanmak maksadıyla araziye ekilmiş kenevir olduğuna yönelik bilgiler elde edilmiştir.
Bunun üzerine Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi kırsalında 20 Ağustos 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde, 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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