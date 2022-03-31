PKK ideolojisindeki kanala ödül veren mimarlar odasına dava

Terör örgütü PKK’nın ideolojisine uygun yayın yapan JIN TV’ye ödül veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi yönetimi hakkında dava açıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Açılan davada TV kanalının içeriğinde terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerinin meşru gösterildiği vurgusu yapıldı.

29 Eylül 2021 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesince gerçekleştirilen ödül töreninde PKK ideolojisine uygun haber yapan JIN TV’ye “Uluslararası Televizyon Haberciliği” alanında ödül verildi. Törenin basında yer almasının ardından harekete geçen başsavcılık, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile yönetim kurulu üyeleri Ece Y., Mustafa Özgür B., Muteber O., Nihal E.K., Tuğba A.K. ve Ünal K. hakkında soruşturma başlattı. JIN TV ile irtibatı olmadıklarını söyleyen şüpheliler, kanal hakkında herhangi bir araştırma yapmadıklarını savundu. Şüpheliler hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istenen iddianame, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.