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PKK El-Bab’da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Asayiş 02.02.2022, 16:08
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.