PKK, DEAŞ ve FETÖ üyesi 5 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan silahlı terör örgütü FETÖ üyesi Ö.Y. ve M.G, silahlı terör örgütü PKK üyesi S.A. ve E.İ. ile silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi E.A’yı Yunanistan sınırına yakın bölgede yakaladı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.