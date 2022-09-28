Piyasaya sürülmeye hazırlanan 5 kilogram uyuşturucuya jandarma baskını

Antalya’nın Aksu ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla, piyasaya sürülmeye hazırlanılan 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi ise gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar yürüten Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Antalya Milli İstihbarat Daire Başkanlığı ekipleri, Aksu’nun Mandırlar Mahallesi’nde T.A., K.Y., M.M.B., O.B. ve M.T.A. isimli şüphelilerin Hakkari’den getirdikleri uyuşturucu maddeyi (Metamfetamin) Aksu/Mandırlar Mahallesi’nde kiraladıkları depodan Antalya sahil bölgesindeki turizm belgeli işletmelerde piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Ekiplerin harekete geçmesi üzerine yapılan operasyonda 5 kilogram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 37 adet av tüfeği fişeği ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 5 şüpheli gözaltına alınarak, adli işlemlere başlandığı bildirildi.