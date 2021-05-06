banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesi başladı
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Faiz kararı bekleniyor! Gözler Merkez Bankası'nda
Gaziantep için skandal ifadeler!
Gaziantep için skandal ifadeler!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a hapis şoku!

Piyasaya sahte para süren 4 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta İstanbul ve Kocaeli’nden temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 06.05.2021, 00:57
Piyasaya sahte para süren 4 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta İstanbul ve Kocaeli’nden temin edilen sahte paraları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul ve Kocaeli’nden temin edilen sahta paraları Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürdükleri gerekçesi ile gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan F.K. (38), M.H. (32), Ş.Ç. (40) ve G.G.(35) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. N.K.(40) isimli kadın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar Zonguldak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Yorumlar (0)
16°
hafif yağmur