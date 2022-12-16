Piyasa değeri 7 milyon lira: 5 bin 203 adet taklit ayakkabı ele geçirildi

Adana polisi bir mağaza ve imalathaneye yaptığı baskında, piyasa değeri 7 milyon lira olan 5 bin 203 taklit ayakkabı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’ndeki A.B.’ye ait mağaza ile imalathanede taklit ayakkabı bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, belirlenen 2 ayrı adrese baskın yaptı. Mağaza ve imalathanede yapılan aramada ünlü markaları taklit ederek üretilmiş, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan 5 bin 203 kopya ayakkabı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ayakkabılara da el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.