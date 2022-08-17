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Piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

Antalya’da bir markette, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan elektronik ürünler ele geçirildi.

Asayiş 17.08.2022, 11:43
Piyasa değeri 300 bin TL olan kaçak elektronik ürünler ele geçirildi

Antalya’da bir markette, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan elektronik ürünler ele geçirildi.

Manavgat ilçesi Kumköy Mahallesi’nde Y.A. isimli şahsın işlettiği markette, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada; 156 adet çeşitli markalarda kulaklık, 67 adet ses hoparlörü, 29 adet kulaklık, 9 adet dijital kamera ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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