Piyasa değeri 2 milyon TL olan cep telefonları böyle çalındı

Kocaeli’de bir iş yerinden piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. Olaya ilişkin 4 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeriye girdiği, ardından poşete konulan cep telefonlarını çaldığı anlar yer aldı.

Olay, 25 Eylül’de Çayırova’da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piyasa değeri 2 milyon 450 bin TL olan 119 akıllı cep telefonu çalındı. İş yeri yetkililerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.F.Y. ,R.K., M.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, düşük fiyattan satılan 19 telefona İstanbul’da el konulurken, 100’ü ise satılmadan ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin iş yerinin camını kırarak içeriye girdiği, ardından poşete konulan telefonları çaldığı anlar yer aldı.