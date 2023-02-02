Piyasa değeri 2 milyon lira: 78 kilo zirkonyum elementi ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan, 78 kilogram gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi. Operasyon sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İskenderun Dumlupınar Mahallesi’ne gümrük kaçağı zirkonyum elementi getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, adresi belirleyerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.U. ve H.Ö. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan, 78 kilogram gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.