Piyasa değeri 150 bin lirayı bulan kaçak cep telefonu ele geçirildi

Adana’da piyasa değeri 150 bin lirayı bulan 67 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine iş yerine baskın yapan ekipler piyasa değeri 150 bin lira olan 67 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.