Piyasa değeri 15 milyon TL hepsi böyle imha edildi

Çorum’da geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve piyasa değeri 15 milyon TL olan sahte içki ile kaçak sigara ve tütünler imha edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılı içerisinde 100’e operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ele geçirilen 4 kamyon ve 1 kamyonet dolusu sahte içki, kaçak sigara ve kaçak tütünden oluşan malzemeler Akkent Mahallesi’nde bulunan hafriyat alanına götürüldü.

Ele geçirilen malzemeler Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan heyet gözetiminde imha edildi.

KOM Şube Müdürü Oğuz Can Taşdemir, KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2021yılı içerisinde piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan 3 ton tütün ve tütün mamülü, 690 paket kaçak sigara, 7 milyon adet makaron sigara, 15 kilogram nargile, 429 adet çok amaçlı kutu, yaklaşık 4 ton kaçak ve sahte alkollü içki, 300 şişe kaçak alkollü içki, yaklaşık 20 kilogram anason bitkisi, 5 litre alkol yapımında kullanılan yüzey temizleyicisi ve yine alkol ile tütün yapımında kullanılan bir çok malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Taşdemir, bugün itibariyle yakalanan malzemelerin imhasının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden görevliler huzurunda imhasının yapıldığını açıkladı.