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Pitbullun saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde komşusuna ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu.

Asayiş 04.07.2022, 22:38
Pitbullun saldırısına uğrayan adam hastanelik oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde komşusuna ait pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu.

Demirci ilçesi Boyacık Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında S.S. (52) evinin önündeyken komşusu N.D.’ye (29) ait pitbull cinsi bağlı olmayan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin yaraladığı talihsiz adam ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili Manisa İl Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’ne bilgi verilmesinin ardından Demirci Cumhuriyet Savcısının talimatı ile köpek Demirci Belediyesine ait hayvan barınağına teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Köpeğin sahibi N.D. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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