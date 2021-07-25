banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
Aşı yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
İşte ekonomisi en kırılgan ülkeler!
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi
Çift doz aşıya bedava bilet önerisi
WhatApp'tan yeni özellik: İnternet yokken bile mesajlaşma
WhatApp'tan yeni özellik: İnternet yokken bile mesajlaşma

Pitbullun saldırısına uğrayan 2 kişi hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da bir parkta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 25.07.2021, 15:20
Pitbullun saldırısına uğrayan 2 kişi hastanelik oldu
banner502

Afyonkarahisar’da bir parkta pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay; Afyonkarahisar kent merkezi Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir parkta 2 kişinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yabancı uyruklu Ali Hasan Albood Al E. (37) ile Sabar J.’nin (39) pitbull cinsi köpek tarafından ısırılarak yaralandığını belirledi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A.’yı aynı mahalledeki adresinde gözaltına aldı.

Köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501