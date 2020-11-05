Pitbull sahiplerine 28 bin 686 lira para cezası

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri beslenmesi, satılması ve çoğaltılması yasak olan pitbull cinsi köpeklerin bulunup el konulması için çalışma başlattı.

Polis 3 ayrı adreste pitbull cinsi köpek olduğunu belirleyerek adreslere baskın yaptı.

Baskında yapılan ilk adreste M.S.K.'ye ait pitbull cinsi köpek bulundu. Köpeğe el konulup sahibine 9 bin 563 lira para cezası kesildi.

İkinci adreste ise polis 6 sahipsiz pitbull yavrusu bulundu. Polis 3. adreste ise S.İ.'ye ait iki pitbull cinsi köpek bulundu. Polis köpeklere el koyup şahsa 19 bin 126 lira para cezası kesti.

El konulan köpekler hayvan barınağına teslim edildi.