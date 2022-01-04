Pitbull ile sokağa çıkınca yaklaşık 15 bin TL para cezası

Sivas’ta yasak olmasına rağmen sahiplendiği pitbull ile sokağa çıkan gence 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

Sivas’ta E.B. isimli 16 yaşındaki genç, geçtiğimiz gün sahiplendiğini iddia ettiği pitbullunu Fatih Mahallesinde gezdirmek istedi. Bazı vatandaşların Pitbulldan korkarak polisi araması üzerine olay yerine HAYDİ ekipleri yönlendirildi. E.B.’ye yasaklı köpek beslediği ve ağızlıksız gezdirdiği için 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı. Genç neye uğradığını anlayamadı.

Sosyal medya üzerinden satın almış

E.B. olay yerinde polis memurlarına yaptığı açıklamada pitbullu geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden satın aldığını söyledi. Pitbulların satışının yasak olmasına rağmen sosyal medya üzerinden satışının yapılması dikkat çekti. Ekipler, sosyal medya üzerinden köpeğin satışını gerçekleştiren hesapla ilgili inceleme başlattı. Pitbull cinsi köpek ise Sivas Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.