Pisti pas geçti, elektrik direğinde asılı kaldı

Kayseri’nin Talas ilçesinde piste inemeyen paraşütçü, elektrik direğinde asılı kaldı. Paraşütçü yara almadan kurtulurken, direkte asılı kalan paraşüt de ekipler tarafından indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ali Dağı’ndan atlayan paraşütçü, yaklaşık 1 saat havada kaldıktan sonra inişe geçti. Paraşüt iniş alanını ıskalayan paraşütçü, boş arazide bulunan elektrik direğinde asılı kaldı. Paraşütçü kendi imkanları ile inerken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Paraşüt pilotu kazayı yara almadan atlatırken, direkte asılı kalan paraşüt de ekipler tarafından indirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.