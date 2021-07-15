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Pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı: 2 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde pisti ıskalayan paraşütün toprak zemine çakılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.07.2021, 11:36
Pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı: 2 yaralı
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Kayseri’nin Talas ilçesinde pisti ıskalayan paraşütün toprak zemine çakılması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Ali Dağı’ndan havalanan paraşüt, bir süre sonra inmek için alçaldı. İniş pistini ıskalayan paraşüt, pistin yanındaki taşlı alana çakıldı. Paraşütün kaptanı ile yanında bulunan bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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