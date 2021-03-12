Pisliğini dereye atan hayvan çiftliğine 290 bin lira ceza

Bursa’nın Karacabey ilçesinde atıklarını dereye saldığı jandarma tarafından belirlenen hayvan çiftliğine, 290 bin lira ceza kesildi.

Karacabey ilçesinde bir çiftliğin hayvan pisliklerini dereye deşarj ettiği ihbarı üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığınca dereyi kirleten çiftlik tespit edildi. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bahse konu işletmede yapılan inceleme neticesinde işletmenin atık sularının borular ve açılan kanal vasıtası ile dereye deşarj edildiği belirlenip video kaydı alındı. Atıklarını dereye deşarj eden hayvan çiftliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevrenin kasten kirletilmesi suçundan 290 bin lira para cezası kesildi.