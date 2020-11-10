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Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne hapşırmıştı, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Diyarbakır’da 10 yaşındaki kızın yüzüne hapşıran genç kız, bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü. Kendini tanıtmayan kız, işletmeciyle birlikte hiçbir şey yapmamış gibi küçük kıza tükürdüğü anı izledi.

Asayiş 10.11.2020, 11:23
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Olay, geçtiğimiz cuma günü okul çıkış saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde yaşanmıştı. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine giden 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne hapşırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Bir süre sonra olayın yaşandığı bölgeye gelen genç kız, güvenlik kamerasına takılan markete girdi. Bu sırada şahsın küçük kızın yüzüne hapşırma anını izleyen market işletmecisi, durumu gerçekleştiren kızın içeri giren genç olduğunu fark etmedi. Market işletmecisi, tüm bu anları olayı gerçekleştiren kızla birlikte izledi. Pişkinliğin bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kamerasının devamı izlenirken ortaya çıktı.

İçeride 'Hayırdır ne oldu, ne izliyorsunuz' demiş

Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, 'hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz' dedi. Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne hapşırdığını söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor" dedi.

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