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Pınar Kaynak cinayetinde karar Kadınlar Günü’nde geldi

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017’de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayeti davasında karar verildi. Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Asayiş 08.03.2022, 14:01
Pınar Kaynak cinayetinde karar Kadınlar Günü’nde geldi

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017’de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayeti davasında karar verildi. Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

8 Mart Kadınlar Günü’nde kızının katillerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını değerlendiren baba Mehmet Kaynak, "Kızımın katilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gözümüz aydın. Yoğun duygular yaşıyoruz" dedi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017’de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri tarafından kurulan özel birim ile her bir ayrıntı tek tek incelendi. Yapılan incelemelerde Kaynak’ın cep telefonunun kayıp olduğu tespit edildi. Cep telefonu sinyallerini inceleyen jandarma ekiplerince Mustafa Gülyüz’e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli’nde bulunan Mustafa Gülyüz’ü gözaltına alarak Trabzon’a gönderildi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz’ün cep telefonunu Pazarkapı’da bir yerden aldığını ve İstanbul’da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA’sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz’ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak’ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Tornavida da kan izleri tespit edilmişti

Yeniden sorgusu alınan Mustafa Gülyüz kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa Gülyüz ifadesinde “Necati Parmak isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak’ı gördük arabaya aldık” bilgisini verdi. Bu ifadenin ardından Necati Parmak’nın evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak’ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, Necati Parmak’ın evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve tecavüz" iddiasıyla adliyeye çıkartıldı. İki şahıs tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gönderilirken, tutuklu sanıklar bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldılar

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz, Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalasında tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K’nın beraatine, tutuklu sanıklar Necati Parmak ve Mustafa Gülyüz’ün, "canavar hisle eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hırsızlık" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek beraatini talep ederken, diğer tutuklu sanık Necati Parmak ise "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Gerçek suçluların cezalandırılmasını istiyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların çelişkili beyanları, maktulün üzerinde sanık Mustafa Gülyüz’e ait sperm örnekleri ve maktulün tırnakları ve boynunda sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, eşi aradıktan sonra olay yerinden ayrıldığını savunan Necati Parmak’ın Mustafa Gülyüz ile daha sonra tekrar görüşmesinin tespit edilmesi ve maktulün zorla araca bindirilerek olay yerine götürüldüğü ve cinsel saldırı üzerine maktulün direndiğine beyan ederek sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K’nin ise beraatine karar verdi.

Baba Mehmet Kaynak: "Kızımın kanı yerde kalmadı; gözümüz aydın"

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan baba Mehmet Kaynak, "Beklediğimiz sonucu elde ettik. Müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Kızımın kanı yerde kalmadı. Bugün Kadınlar Günü hiçbir kadınımız, çocuklarımız öldürülmesin. Kızımın katilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Gözümüz aydın. Yoğun duygular yaşıyoruz. Hiçbir kadın eziyet çekmesin. Kadınlarımızı kollamamız ve sevmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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