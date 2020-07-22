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Pınar Gültekin’in cenazesi memleketine getirildi
MUĞLA'DA KAYBOLDUKTAN SONRA CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ PINAR GÜLTEKİN'İN CENAZESİ MEMLEKETİ BİTLİS'İN HİZAN İLÇESİNE GETİRİLDİ.
Asayiş 22.07.2020, 16:30
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Muğla’da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cenazesi memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine getirildi.
Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in cenazesi, ilk olarak ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınacak olan Gültekin, daha sonra Gayda köyünde toprağa verilmesi bekleniliyor.
Cenaze namazı için çok sayıda ilçe halkı cami önünde toplandı.
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