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Pınar Gültekin’in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu

MUĞLA’DA CEMAL METİN AVCI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN PINAR GÜLTEKİN’İN AİLE AVUKATI REZAN EPÖZDEMİR KAMERA VE HTS SİNYAL ANALİZLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİNİN REDDEDİLDİĞİNİ BELİRTEREK SULH CEZA HAKİMİNE BAŞVURU YAPTIKLARINI AÇIKLADI.

Asayiş 19.08.2020, 18:33
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Pınar Gültekin’in aile avukatı Sulh Ceza Hakimine başvurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesi ile ilgili aile avukatı Rezan Epözdemir soruşturma ile ilgili bazı belgelerin taraflarına verilmesi talebinde bulundu. Kamera ve HTS sinyal analizlerine ilişkin taleplerinin reddedildiğini açıklayan Avukat Epözdemir, Sulh Ceza Hakimliğine başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Avukat Epözdemir yaptığı açıklamada, “Biz kısıtlama kararına rağmen tarafımıza verilmesi gereken belgeleri talep etmiştik. Bunlar şüpheli müşteki ifadeleri, bilirkişi raporu ve hazır bulunmaya ehli bulunduğumuz tutanak ve belgelerdi. Ceza Mahkemesinin 234, ceza mahkemesinin 153’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasına atıf yapıyor. Dosyada bir kısıtlama kararı var. İsabetli bir karar. Bu karara biz itiraz etmedik çünkü başkaca fail ve fillerin olduğundan şüpheleniyoruz. Başsavcılık da bununla ilgili bir soruşturma yürütüyor. Dolayısı ile bu kararın hukuka uygun bir karar bizim açımızdan. Fakat bu karara rağmen bizim şüpheli müşteki beyanları, bilirkişi raporları ve hazır bulunacağımız varmaya muktedir olduğumuz belgelerin tarafımıza verilmesi lazım. Biz bir tatbikat istemiştik. Kolluk zaten bir tatbikat yapmış. Yer gösterme ve keşif şeklinde. Onun bir nüshasını istedik. Çünkü hazır bulunma yetkimiz var orada. HTS ve bazı analiz raporlarının bir nüshasını istedik. Kamera kayıtları ile dökümlerinin bir nüshasına keza istedik. Kamera kayıt ve HTS sinyal analizlerine ilişkin talebimiz reddedildi. Bunlar bilirkişi raporu hükmünde olmadığından denildi. Onun dışında şüpheli müşteki beyanları bunların hepsini temin ettik. Bunlarla ilgili Sulh Ceza Hakimine başvuru yaptık. İtiraz ettik. Bu karar hukuki dayanaktan yoksun mesnetsizdir diye. Bu belgelerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Yargılama süreci ile ilgili biz de sürece katkı sunmak için. Bir yargılama aktörü olarak bunlara ihtiyacımız var. Bunların verilmesini istiyoruz ki, adaletin tecellisine, maddi gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sunalım” dedi.

“Başka failler olduğu yönünde şüpheler var, bilirkişi incelemeleri yaptırılıyor”

Pınar Gültekin’in öldürülmesine yönelik başka faillerin olduğuna yönelik şüphelerin bulunduğunu, bu konuda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının bilirkişi incelemelerinin sürdüğünü belirten Epözdemir, “Olayla ilgili soruşturma çok geniş kapsamlı sürüyor. Başkaca fiil ve faillerin tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor. Buna ilişkin şüpheler de var. Bu konuda bilirkişi incelemeleri de yaptırılıyor. Bu konuda detay vermem şu aşamada uygun olmaz. O soruşturmanın selametini başkaca faillerin tespitini ve yakalanmasına helal getirebilir. Ama o yönde kapsamlıca etraflıca bir çalışma yürüyor. Otopsi raporu gelip, bu raporlar tanzim edildikten sonra Eylül ayı gibi iddianamenin tanzim edileceğini düşünüyoruz. ‘Tasarlama ve canavarca hisle eziyet çektirerek’ kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemli bir yargılama söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

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