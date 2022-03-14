Pınar Gültekin cinayetinin tutuklu sanığı Mertcan Avcı tahliye edildi

Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ tutuklanmıştı.

Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmış, iddianamede ‘Canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet istemi ile dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianame Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi yeni delilerin iddianamede yer almadığını gerekçe göstererek iddianameyi geri iade etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamenin geri iadesine itiraz etti ve dosya Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Muğla 1’inci ağır Ceza Mahkemesi iddianamede gerekli delillerin bulunduğunu belirterek dosyayı tekrar 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine göndererek iade kararını kaldırdı.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi iki dosyanın birleştirilmesine ve yeni bir delil bulunmaması nedeniyle Mertcan Avcı’nın tahliyesine karar verdi.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararında, “Sanık Mertcan Avcı’nın üzerine atılı suç yönünden dosyadaki mevcut delil durumu, daha önce mahkememizin aynı delil durumu ile sanığın tutuklanmasına ilişkin taleplerin mahkememizce reddine karar verilmiş olması, dosyada toplanması gereken sanığın etki edebileceği delil bulunmaması dikkate alındığında (itiraz yolu açık olmak üzere) tahliyesine” denildi.