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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Muğla’da Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı’nın ailesi ve akrabası hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında ek kavuşturmaya yer olmadığına dair karara aile avukatı itiraz etti. Aile avukatı Rezan Epözdemir, bu kararı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine itiraz için Muğla’ya geldi.

Asayiş 08.10.2020, 12:28
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Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme

Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

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