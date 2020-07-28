banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Güncel altın fiyatlarında son durum: Gram altın kaç para oldu?
Güncel altın fiyatlarında son durum: Gram altın kaç para oldu?
Hulk, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
Hulk, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Pınar Gültekin cinayetinde şüpheler artıyor

Münevver Karabulut cinayetinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla’da vahşi bir şekilde öldürülen Pınar Gültekin cinayetine el attı. Cinayetin tek bir failinin olmadığını, yardım ve yataklık edenler olduğunu düşündüklerini açıklayan Epözdemir, cinayeti işleyen bar işletmecisinin tek bir suçtan yargılanmayacağını söyledi.

Asayiş 28.07.2020, 09:04
6
Pınar Gültekin cinayetinde şüpheler artıyor

18 yaşındayken erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Münevver Karabulut'un ailesinin ve Beyoğlu'nda apartman boşluğunda cansız bedeni bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesinin avukatı Av. Dr. Rezan Epözdemir, vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin olayının avukatlığını da üstlendi. Dosyaları incelemek için İstanbul'dan Muğla'ya gelen Epözdemir, dosyada gizlilik kararı olması sebebiyle davayla ilgili bilirkişi raporunu, tarafların beyanlarını ve bazı belgeleri aldı. Belgelerin bazılarını inceleyen Epözdemir davanın “canavarca hisle ve eziyet çektirerek” ve “tasarlanarak işlenmiş bir cinayet” olduğunu düşündüklerini ve cinayet öncesi, cinayet anı veya cinayet sonrasında cinayeti işleyen Cemal Metin Avcı'ya yardım ve yataklık edenlerin olabileceğini açıkladı.

Av. Dr. Rezan Epözdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada davaya dair bazı dosyalara ulaştıklarını ifade ederek, “Dava ilgili bilirkişi raporlarını ve dosyayla ilgili bazı belgeleri ve taraf beyanlarını aldık. Çok önemli beyanlarda bulunduk. Cinayetin sadece canavarca hisle ve eziyet çektirerek değil, aynı zamanda tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Mağdur aile de böyle düşünüyor. Özellikle failin cinayet sonrası davranışları, cesedi yakması, sonrası beton dökmesi, varili yok etmeye çalışması planlı, soğukkanlı hal ve hareketlere baktığımızda sadece canavarca hisle, eziyet ederek öldürme ve tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesine dayanarak iki tane nitelikli bir hal var burada, ağırlaştırılmış müebbet yargılama söz konusu olacak. Şüpheli tamamen haksız tahrik savunmasından faydalanmak amacındadır. Buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledik” dedi.

"Cinayette başkalarının eli olabilir"

Cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmesinin hayatın normal akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğunu belirten avukat Epözdemir, “Aile deliller gizlenirken veya yok edilirken başkaca faillerin olduğunu düşünüyor. Olay yerinde, olay anında başkaca failler var diyor aile. Buna ilişkin soru işaretleri de var. Şüphelinin anlatımındaki çelişki, böyle bir cinayeti hunharca, vahşice, insan olma vasfına aykırıca, cinayetin hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı olması. Bütün bunları değerlendirdiğimizde ve gözlemlediğimizde ya cinayet işlenirken ya da cinayetten sonra suç delilleri yok edilirken, gizlenirken faillerde kuvvet ve muhtemeldir ki kanaatimizde o yönde bu süreç içerisinde tespitini ve bulunup cezalandırılmasını istedik” şeklinde konuştu.

Tüm görüşmeleri incelenecek

Avukat Dr. Rezan Epözdemir, cinayet zanlısı Avcı'nın cinayet öncesi, cinayet anı ve sonrasındaki telefon görüşmelerinin incelenmesini talep ettiklerini söyleyerek, “Olay öncesi, olay esnası ve olay sonrası baz sinyal kayıtlarını istedik. Bu cinayetle ilgili başka faillerin olup olmadığının tespiti açısından istedik. Analiz raporlarının tanzim edilmesini özellikle talep ettik. Kamera kayıtlarının incelenmesini, bilirkişi raporuna konu edilmesini istedik. Bütün bu süreçte rol alan, görev alan, hunharca, vahşice cinayeti işleyen bütün faillerin hepsinin cezalandırılması için biran önce kamu davasının açılmasını istedik” ifadelerini kullandı.

Avukat Dr. Epözdemir, dosyanın kısa bir süre sonra hazırlanmış olacağını ifade ederek, “Çok kısa bir sürede ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla ilgili dosyanın hazırlanacağı kanaatindeyim. Otopsi raporu daha gelmemiş, otopsi raporunun ve delillerin toplanması aşamasındayız. Basında yer alan şüphelinin ifadelerinin gerçek dışı olduğunu gördük. Şüphelinin basında çıkan ifadelerinin önemli bir kısmı manipülatif gibi görünüyor” dedi.

#pınar #gültekin #cinayyet
Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
İmsak 04:03
Güneş 05:49
Öğle 13:16
İkindi 17:11
Akşam 20:32
Yatsı 22:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25