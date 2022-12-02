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Pilotun cenazesi ailesine teslim edildi
Bursa’da hava muhalefeti nedeniyle Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal’ın ve yolcu Burcu Sağlam’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Asayiş 02.12.2022, 12:25
Bursa’da hava muhalefeti nedeniyle Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal’ın ve yolcu Burcu Sağlam’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Bursa’da hava muhalefeti sebebiyle Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşen tek motorlu uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam’ın Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Köksal’ın cenazesinin, ikindi namazını müteakip Çalı Çamlık Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.