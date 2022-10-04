Pilot bölge seçilen Gölbaşı’nda deprem anı tahliye ve toplanma alanı tatbikatı

Toplumda, afet öncesi, anı ve sonrasında doğru davranış becerilerinin uygulama yoluyla kazanılması amacıyla AFAD Başkanlığı, Gölbaşı’nda hastane, kamu binası, KYK yurdu, fabrika ve mahalle gibi alanları kapsayan uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. Yaklaşık 3900 vatandaşın katıldığı uygulamalı eğitimde AFAD, ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarından 254 personel katıldı.

Mevlana Parkı’ndaki deprem toplanma alanına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Vali Yardımcısı Zafer Orhan, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan katıldı.

Deprem toplanma alanında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, geçmişten bugüne riskler nedeniyle bu toprakların ciddi bedeller ödediğini söyleyerek, bu riskleri azaltmak için ciddi hazırlıklar yapmak gerektiğini belirtti. Bu nedenle Gölbaşı’nda yapılan tatbikatta olduğu gibi bütün kamunun koordineli bir şekilde çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çataklı, gönüllüler ve sivil toplumun da kamu ile birlik olmasının önem arz ettiğinin altını çizdi. Rutine kaçmayacaklarını söyleyen Çataklı, “Bugün olacakmış gibi sürekli hazır olacağız ki doğru zamanda hazır olabilelim. En önemlisi vatandaşlarımızla omuz omuza hazırlanmak. Bugün buraya katılan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar, deprem toplanma alanı olan Mevlana Parkı’na geldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı olarak belirlediklerini ifade ederek, bu uygulamalar ile eğitimi davranışsal hale getirmeyi planladıkların söyledi. Kasım ayında tüm Türkiye’yi kapsayacak büyük bir deprem tatbikatı olacağını açıklayan Sezer, Gölbaşı’nda yapılan bu tatbikatın onun öncesinde bir ön hazırlık olduğunu anlattı.